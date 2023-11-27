ZONDEF Siyaset Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

(ZONDEF) Zonguldak Dernekleri Federasyonu öncülüğünde Siyaset Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

ZONDEF Başkanı Ziya Öncan başkanlığında ilk defa gerçekleştirilen toplantıda Gurbette yaşayan Zonguldaklıların 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Zonguldaklıların görev alması için neler yapılması gerektiği hakkında detaylı değerlendirme yapıldı. Toplantı hakkında bilgilendirme yapan ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, "ZONDEF olarak ilk defa gerçekleştirilen toplantıya Gurbetteki Zonguldaklıların Siyasette önde gelen isimleriyle bir araya geldik. Belediye başkan adayı, meclis üyesi Adayı olmayı düşünen çok sayıda Zonguldaklı siyasetçi ve muhtar adaylarımız katıldı. Siyasette faklı görevlere aday olacak tüm hemşerilerimize başarılar diliyoruz. ZONDEF olarak, Gurbette yaşayan Zonguldaklı hemşerilerimizle birlikte her türlü desteği vereceğiz. Bugün gurbetteki Zonguldaklılar için tarihi bir gün, dönem noktasıdır dedi. Bu seçim döneminde çok sayıda Zonguldaklı hemşerimiz siyasette aktif olarak görev alacağına yürekten inanıyorum" dedi. - ZONGULDAK