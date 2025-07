Zohran Mamdani: Trump'ın Tehditlerine Boyun Eğmeyeceğiz

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Zohran Mamdani, "Trump'ın tehdidine boyun eğmeyeceğiz" dedi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani, Başkan Donald Trump'ın düzensiz göçmenlere yönelik uygulamaları engellemesi halinde kendisini sınır dışı edeceğine ilişkin ifadesine yönelik açıklamada bulundu. Mamdani, sosyal medya hesabında paylaştığı paylaşımda, belediye başkanı seçilince Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileriyle iş birliğinde bulunmayacağını söylediği için Trump'ın kendisini vatandaşlığını elinden almak ve sınır dışı etmekle tehdit ettiğini bildirdi. Mamdani, "Bu sözleri yasaları çiğnediğim için değil, ICE'nin kentimizde terör estirmesine izin vermeyeceğim için sarf etti. Açıklamaları sadece demokrasimize yönelik saldırı olmakla kalmıyor, ayrıca sessiz kalmayı reddeden her bir New York sakinine 'Eğer sesini yükseltirsen, peşine düşerler' mesajı da gönderiyor. Bu tehdidi kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.