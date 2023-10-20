Ziyaret'te Gazze şehitleri için mevlid ve hatim okutuldu
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Amasya'nın Ziyaret beldesinde Gazze şehitleri için mevlid ve hatim duası okutuldu.
Amasya'nın Ziyaret beldesinde Gazze şehitleri için mevlid ve hatim duası okutuldu.
Merkez Camiinde Yatsı namazının ardından Ziyaret Belediyesi tarafından düzenlenen programda Filistin'de İsrail saldırısı sonucu şehit olanlar için dualar edildi.
Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, "Allah yapmış olduğumuz tüm ibadetleri kabul etsin. Vatanımızı, birliğimizi, beraberliğimizi korusun" dedi. Başkan Uyanık, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği katliama tepki gösterdi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika