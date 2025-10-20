Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere 13 Milyar Lira Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen çiftçilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA