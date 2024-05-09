Zincir Marketler Çiftçileri Mağdur Ediyor

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, zincir marketlerin, çiftçilerin emek vererek ürettiği ürünleri ucuza alıp raflarında vatandaşa pahalı sattığını söyledi.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son zamanlarda bazı zincir marketlerin bir araya gelerek turfanda ürünler üzerinde fiyat baskısı oluşturduğunu, çiftçilerin emek vererek ürettiği ürünleri ucuza almaya çalıştıklarını kaydetti.

Bunun son örneğinin seçim bölgesi Adana'da yaşandığını aktaran Kısacık, "Seçim bölgemde patates hasadının başladığı ilk zamanlarda 17 liradan oluşan fiyat daha sonra zincir marketlerin ortak fiyat politikaları ile 11 liraya kadar düştü. Bazı zincir marketleri 10 liraya bile aldı. Çaresiz kalan çiftçiler hasadı durdurma kararı aldı. Durum bu noktaya kadar geldi." diye konuştu.

Zincir marketlerin, çiftçiden kilosunu 11 liradan aldığı patatesi raflarında 25 liraya sattığını vurgulayan Kısacık, bunun acımasız bir tavır olduğunu ve Türkiye tarımının altına "dinamik koymak" anlamına geldiğini söyledi.

Kısacık, "Şimdi bölgemizde soğan hasadı yapılıyor. Zincir marketlerin aynı oyununu soğan hasadında da görüyoruz. Soğan da maliyetinin altında satılmak zorunda kalıyor. Çiftçimiz yüksek tarla kiralarıyla mı, yüksek tarım girdileriyle mi, doğa şartlarıyla mı iklim değişikliğinden kaynaklanan haşereler ile mi, ürününü yetiştirdikten sonra zincir marketlerle mi uğraşsın? Çiftçinin yetiştirdiği ürünü ucuza almasına, sonrasında marketlerin pahalıya satmasına göz yummak Türkiye'de zaten can çekişen tarımı bitirmektir." ifadelerini kullandı.

Kısacık, bu yıl buğday hasadının erken başladığını ancak halen buğday alım fiyatının belirlenmediğini, çiftçilerin mağdur olmaması için buğday taban fiyatının da bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti.