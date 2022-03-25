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Zimbabveliler ara seçimler için yarın sandık başına gidecek

AA - Murat Özgür Güvendik - Politika
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Zimbabveliler ara seçimler için yarın sandık başına gidecek

Zimbabveliler yarın parlamento ve yerel yönetim ara seçimleri için sandık başına gidecek.

Zimbabveliler yarın parlamento ve yerel yönetim ara seçimleri için sandık başına gidecek.

Gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler öncesi kritik önem taşıyan bu seçimlerde seçmenler, 28 milletvekili ve 105 yerel meclis üyesinin seçimi için oy kullanacak.

Zimbabve Ulusal Meclisi'nde 210 seçilmiş, 60'ı atanmış olmak üzere 270 milletvekili bulunuyor.

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephe (ZANU-PF), halihazırda Ulusal Meclis'te 179 sandalyeyi elinde tutuyor.

Ocak ayında ismini değiştiren ana muhalefet partisi Değişim için Vatandaşlar Koalisyonu ise mecliste 89 sandalyeyle temsil ediliyor.

Mecliste ayrıca muhalefet partisi Ulusal Yurtsever Cephe'nin bir milletvekili bir de bağımsız milletvekili bulunuyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Politika

Milletvekili, Zimbabwe, Seçimler, Sandık, Politika, Haberler

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