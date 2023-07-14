Zimbabve Devlet Başkanı, vatandaşlık yasasını onayladı
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Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı hareket eden kişilere ağır cezalar getiren 'vatandaşlık yasasını' onayladı. Yasaya göre, ülkenin egemenliğini ve ulusal çıkarlarını zedeleyen veya uluslararası ekonomik ambargoyu destekleyen kişilere hapis ve idam cezaları dahil ağır cezalar uygulanacak. Muhalefet ise yasanın kötüye kullanılmasından endişe ediyor.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı hareket eden kişilere ağır cezalar getiren "vatandaşlık yasasını" onayladı.
Devlet Başkanı Mnangagwa, muhalefetin yoğun eleştirileri altında 7 Haziran'da 116 milletvekilinden 99'unun oyuyla parlamentoda kabul edilen yasayı bugün onayladı.
Yasa, ülkenin egemenliğini ve ulusal çıkarlarını zedelediği yahut ülkeye yönelik uluslararası ekonomik ambargoyu desteklediği tespit edilen kişilere hapis ve idam cezaları dahil ağır cezalar getiriyor.
Muhalefet kanadı, 23 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin hemen öncesi yürürlüğe giren yasanın, hükümet tarafından kötüye kullanılmasından endişe ediyor.
Ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu'ndan (CCC) yapılan açıklamada, bu yasanın ülkeyi tam diktatörlüğe götürmeyi hedeflediği ifade edilerek, iktidara gelinmesi durumunda bu tür yasaların yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.???????