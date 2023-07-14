Zimbabve Devlet Başkanı, vatandaşlık yasasını onayladı

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı hareket eden kişilere ağır cezalar getiren 'vatandaşlık yasasını' onayladı. Yasaya göre, ülkenin egemenliğini ve ulusal çıkarlarını zedeleyen veya uluslararası ekonomik ambargoyu destekleyen kişilere hapis ve idam cezaları dahil ağır cezalar uygulanacak. Muhalefet ise yasanın kötüye kullanılmasından endişe ediyor.