Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, seçimleri kazanacağını söyledi

Zimbabve Devlet Başkanı Emerson Mnangagwa, kendisinin ve partisi Zimbabwe Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephesi'nin (ZANU-PF) 23 Ağustos'ta yapılacak seçimleri kazanmasına kimsenin engel olamayacağını söyledi. Mnangagwa, destekçileriyle bir araya gelerek seçmenlere hitap etti ve muhalefeti suçladı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emerson Mnangagwa, kendisinin ve partisi Zimbabwe Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephesi'nin (ZANU-PF) 23 Ağustos'ta yapılacak seçimleri kazanmasına kimsenin engel olamayacağını söyledi.

Mnangagwa, 23 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı ve genel seçimler kapsamında başkent Harare'de destekçileriyle bir araya geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mnangagwa, yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı mitingde seçmenlerine hitap etti.

Mnangagwa, muhalefetin siyasi baskı suçlamalarına işaret ederek, kendisinin ve partisi ZANU-PF'nin bu seçimleri kazanmasına kimsenin engel olamayacağını belirtti.

Mnangagwa, kendisinin tekrardan devlet başkanı seçilmemesi durumunda Zimbabvelilerin kaybedeceğini ifade etti.

Zimbabve lideri, ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu'nu (CCC) seçimleri kazanmak için ABD'den destek almakla suçladı.

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri iktidardaki ZANU-PF'nin 80 yaşındaki lideri Mnangagwa'nın, bu seçimlerdeki 11 aday arasından en güçlü rakibi olarak CCC'nin 45 yaşındaki lideri Nelson Chamisa öne çıkıyor.

Mnagagwa, 2018'de düzenlenen seçimlerde, Chamisa karşısında ilk turda oyların yüzde 51'inden fazlasını alarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.