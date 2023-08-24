Zimbabve'de Seçimleri İzleyen STK Temsilcileri Gözaltına Alındı

Zimbabve'de dün yapılan devlet başkanı, milletvekili ve yerel seçimlerini izleyen 40 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin gözaltına alındığı bildirildi. Seçim sürecinde polisin uygulamaları eleştirilere neden oldu.

Zimbabve'de dün yapılan devlet başkanı, milletvekili ve yerel seçimlerini izleyen 40 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zimbabve İnsan Hakları Avukatları Direktörü Roselyn Hanzi, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecinde polisin uygulamalarına dikkati çekti.

Hanzi, Zimbabve'deki seçimleri takip eden 40 STK temsilcisinin gözaltına alındığı belirtti.

Seçim Araştırma Merkezi ve Zimbabve Seçim Destek Ağı isimli iki STK'nin ofisine polis tarafından baskın düzenlendiği bilgisini de paylaşan Hanzi, gözaltıların dün akşam saatlerinde başladığını kaydetti.

Öte yandan Zimbabve'nin başkenti Harare ve ikinci büyük kent Bulawayo'daki birçok oy kullanma merkezine oy pusulalarının geç saatlere kadar ulaşamaması ve bazı merkezlerde oy kullanma işleminin gece başlaması, eleştirilere neden oldu.

Zimbabve'de halk; devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri seçmek için dün sandık başına gitmişti.

Ülkede halihazırda devlet başkanlığı için 11 aday yarışıyor.

Devlet başkanlığı yarışının, Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa (80) ile ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu (CCC) adayı Nelson Chamisa (45) arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Başkanlık adaylarından birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, 2 Ekim'de ikinci tur seçim yapılacak.

Zimbabveliler sandık başına giderken ülkedeki ekonomik sıkıntılar da devam ediyor. Ülkede yaşayanların yüzde 62'si yaşam standartlarının gerilediğini düşünüyor. Ana problemlerinden biri işsizlik olan ve son 3 yılda gelir seviyesinin düştüğü ülkede, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması da tartışılan konular arasında yer alıyor.

Zimbabve, 38 yıl sonra Mugabe'siz seçime gitti

Robert Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980'de düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, daha sonra düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

2017'de Mugabe yönetimine yönelik askeri müdahale yapılmış ve 2018'de devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

38 yılın ardından oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan yapılan seçimi, mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazanmıştı.