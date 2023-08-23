Zimbabve'de Seçimler Başladı

Zimbabve'de seçmenler, devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin başladığı ülkede devlet başkanlığı için 11 aday yarışıyor. Zimbabveliler sandık başına giderken ülkedeki ekonomik sıkıntılar da devam ediyor.

Zimbabve'de seçmenler, devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri seçmek için sandık başına gitti.

Yerel saatle 07.00'de açılan sandıklarda kayıtlı yaklaşık 6 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Oy verme işleminin başladığı ülkede devlet başkanlığı için 11 aday yarışıyor.

Ana muhalefet partisi Değişim İçin Yurttaşlar Koalisyonu (CCC) adayı Nelson Chamisa, Kuwadzana bölgesinde oyunu kullandı.

Chamisa'nın oyunu kullandığı seçim merkezinin önünde izdiham yaşandı.

Devlet başkanlığı yarışının Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa (80) ile muhalefetteki CCC adayı Nelson Chamisa (45) arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda 2 Ekim'de ikinci tur seçim yapılacak.

Zimbabveliler sandık başına giderken ülkedeki ekonomik sıkıntılar da devam ediyor.

Zimbabvelilerin yüzde 62'si yaşam standartlarının gerilediğini düşünüyor. Ana problemlerinden biri işsizlik olan ve son 3 yılda gelir seviyesinin düştüğü ülkede, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması da tartışılan konular arasında yer alıyor.

Zimbabve, 38 yıl sonra Mugabe'siz seçime gitti

Robert Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980'de düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, daha sonra düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

2017'de Mugabe yönetimine yönelik askeri müdahale yapılmış ve 2018'de devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

38 yılın ardından oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan yapılan seçimi, mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazanmıştı.