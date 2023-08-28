Zimbabve'de Seçim Sonuçlarına İtiraz Hazırlığına Güvenlik Önlemleri

Zimbabve'de yapılan seçimin sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanan gruplara yönelik ülke genelinde güvenlik önlemleri alındı. Ulusal polis sözcüsü, durumun şu an için sakin olduğunu belirtirken, halkın panik yapmaması ve günlük hayatına devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Zimbabve'de polis, geçen hafta yapılan seçimin sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanan gruplara yönelik ülke genelinde güvenlik önlemleri aldığını açıkladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, ulusal polis sözcüsü Komiser Yardımcısı Paul Nyathi, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki durumun şu an için sakin olduğunu belirtti.

Ülkede kanun ve düzeni sağlamak üzere çok sayıda polis konuşlandırdıklarını kaydeden Nyathi, "Bazı siyasi parti ve seçim sonuçlarına itiraz eden kişilerin eylem gerçekleştireceklerine dair duyum aldık. Aynı zamanda bazı sosyal medya paylaşımlarında şiddeti teşvik eden mesajlar da yayımlanıyor." ifadelerini kullandı.

Nyath, halkın panik ve huzursuzluk yaratan tehdit içerikli paylaşımları ciddiye almaması ve günlük hayatına devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Muhalefetteki Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu, 23-24 Ağustos'ta yapılan ve kesin olmayan sonuçlara göre Emerson Mnangagwa'nın yeniden devlet başkanı seçilmesine itiraz ediyor.

Zimbabve Seçim Komisyonu, oyların yüzde 52,6'sını alan 80 yaşındaki Mnangagwa'nın 5 yıllığına yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.