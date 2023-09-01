Zimbabve'de muhalefet partisi seçim sonuçlarını protesto çağrısı yaptı

Zimbabve'de ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu (CCC), devlet başkanlığı ve genel seçim sonuçlarını protesto etmek üzere destekçilerini sokak gösterilerine ve dua ayinlerine katılmaya çağırdı. Devlet Başkanı Mnangagwa ise seçim sonuçlarının meşru olduğunu belirterek itiraz edenlere gözdağı verdi.

Zimbabve'de ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu (CCC), destekçilerini, 23-24 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı ve genel seçim sonuçlarını protesto etmeye davet etti.

CCC'den yapılan açıklamada, Emerson Mnangagwa'nın yeniden devlet başkanı seçildiği "şaibeli" seçimleri protesto etmek üzere, ülke genelinde sokak gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, parti destekçileri her akşam 21.00- 22.00 saatlerinde dua ayinleri düzenlemeye davet edildi.

Protestoculara gözdağı

Devlet Başkanı Mnangagwa ise yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının meşru ve geçerli olduğunu söyleyerek, sonuçlara itiraz edenleri ülkeyi kaosa sürüklemekle suçladı.

Mnangagwa, hükümetin bu kişilere müdahale etmek için hazır olduğunu ve nefret söyleminde bulunanların sonuçlarına katlanacağını ifade ederek, "Hapishanelerimizde müsait yer var" dedi.

Zimbabve'de seçime haftalar kala çıkarılan "vatandaşlık yasası", ülkenin egemenliğini ve ulusal çıkarlarını zedelediği yahut ülkeye yönelik uluslararası ekonomik ambargoyu desteklediği tespit edilen kişilere hapis ve idam cezaları dahil ağır cezalar getiriyor.

Zimbabve seçimleri

Zimbabve Seçim Komisyonu, 23-24 Ağustos'ta yapılan devlet başkanı seçiminde Mnangagva'nın oyların yüzde 52,6'sını alarak yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu. Buna göre, CCC'nin adayı Nelson Chamisa da oyların yüzde 44'ünü almıştı.

Parlamento seçimlerinin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre ise ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) meclisteki 210 sandalyeden 136'sını kazanmıştı.

CCC'den yapılan açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz edilerek, seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunulmuştu.

Zimbabve'de polis, seçimin sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanan gruplara yönelik ülke genelinde güvenlik önlemleri almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise seçimler sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin soruşturma açılmasını talep etmişti.