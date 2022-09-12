Zimbabve'de muhalefet liderinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası Politika Haberleri Zimbabve'de ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşların Koalisyonu (CCC) lideri Nelson Chamisa'nın içinde bulunduğu konvoya, kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Zimbabve'de ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşların Koalisyonu (CCC) lideri Nelson Chamisa'nın içinde bulunduğu konvoya, kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. CCC'den yapılan açıklamada, Chamisa'nın araç konvoyunun, pazar günü Chinhoyi kentindeki Gadzema Stadyumu'nda düzenlenen parti mitingi alanına girişi sırasında bombalı saldırıya uğradığı belirtildi. Miting alanında paniğe neden olan patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. Açıklamada, saldırıdan iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe (ZANU-PF) yanlılarının sorumlu olduğu iddia edildi. Öte yandan ZANU-PF'den saldırıya ilişkin henüz herhangi açıklama yapılmadı. Zimbabve'de gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler öncesi ZANU-PF ve CCC destekçileri arasında yaşanan şiddet olayları, ülkede tansiyonu yükseltiyor. Politika Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik Zimbabwe Nelson Politika Haberler

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