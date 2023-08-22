Zimbabve'de Devlet Başkanlığı Seçimleri Yarın Yapılacak

Zimbabve'de halk, devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri seçmek için yarın sandık başına gidecek. Kayıtlı yaklaşık 6 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 11 aday devlet başkanlığı için yarışıyor. Adaylardan birinin yüzde 50 oy alamaması durumunda 2 Ekim'de ikinci tur seçim yapılacak. Seçim yarışının, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa (80) ile muhalefetteki Değişim İçin Yurttaşlar Koalisyonu (CCC) adayı Nelson Chamisa (45) arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Zimbabve'de halk, devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Kayıtlı yaklaşık 6 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 11 aday devlet başkanlığı için yarışıyor. Adaylardan birinin yüzde 50 oy alamaması durumunda 2 Ekim'de ikinci tur seçim yapılacak.

Seçim yarışının, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa (80) ile muhalefetteki Değişim İçin Yurttaşlar Koalisyonu (CCC) adayı Nelson Chamisa (45) arasında geçeceği tahmin ediliyor.

2018'de yapılan seçimde Mnangagwa, Chamisa karşısında ilk turda oyların yüzde 51'inden fazlasını alarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Ülkedeki ekonomik sıkıntılar

Zimbabveliler sandık başına giderken ülkedeki ekonomik sıkıntılar da devam ediyor. Zimbabvelilerin yüzde 62'si yaşam standartlarının gerilediğini düşünüyor.

Ana problemlerinden biri işsizlik olan, son 3 yılda gelir seviyesinin düştüğü ülkede, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması da tartışılan konular arasında yer alıyor.

Zimbabve lideri Mnangagwa, ana muhalefet partisi CCC'yi seçimleri kazanmak için ABD'den destek almakla suçlarken, muhalefet de iktidarın kendilerine yönelik sistematik baskı uyguladığını savunuyor.

Muhalefete yönelik baskılara kanıt olarak haksız gözaltılar ve CCC'nin parti toplantılarının yasaklanması gösteriliyor.

Öte yandan, seçim öncesi ana muhalefet yetkililerinin seçmen kütüğüne erişim talebi reddedilirken, sandıkta hile yapılacağına ilişkin endişeler dile getiriliyor.

Zimbabve, 38 yıl sonra Mugabe'siz seçime gitti

Robert Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980'de düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, daha sonra düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

2017'de Mugabe yönetimine yönelik askeri müdahale yapılmış ve 2018'de devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

38 yılın ardından oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan yapılan seçimi, mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazanmıştı.