Zimbabve'de ana muhalefet partisinin seçmen kütüğüne erişim talebi reddedildi

Zimbabve mahkemesi, ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu'nun (CCC) güncel seçmen kütüğüne erişim talebini reddetti. Seçimler öncesi yaşanan bu gelişme, sandıkta hile yapılacağına ilişkin endişeleri artırdı.

Zimbabve mahkemesi, gelecek hafta yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi, ana muhalefet partisi Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu'nun (CCC) güncel seçmen kütüğüne erişim talebini reddetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zimbabve Seçim Komisyonunun güncel seçmen kütüğünü CCC ile paylaşmamasının ardından ana muhalefet partisi itiraz için yüksek mahkemeye başvurdu.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Never Katiyo, CCC'nin başvurusunu "acil olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

CCC sözcüsü Fadzayi Mahereeski, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlarda, anayasal zorunluluğa rağmen seçmen kütüğüne erişimlerinin engellediğini ve karara itiraz edileceğini belirtti.

Ana muhalefet yetkilerinden yapılan açıklamalarda, seçmen kütüğüne erişimin engellemesinin, sandıkta hile yapılacağına ilişkin endişelere neden olduğuna dikkati çekildi.

Zimbabve'de, kayıtlı 6 milyondan fazla seçmen 23 Ağustos'ta sandık başına gidecek.

Seçimlerde 11 aday devlet başkanlığı için yarışacak. Adaylar arasında ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri iktidardaki ZANU-PF'nin 80 yaşındaki lideri Emmerson Mnangagwa ile CCC'nin 45 yaşındaki lideri Nelson Chamisa öne çıkıyor.

Mnangagwa, 2018'de düzenlenen seçimlerde, Chamisa karşısında ilk turda oyların yüzde 51'inden fazlasını alarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.