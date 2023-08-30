Zimbabve'de Ana Muhalefet Partisi Seçimlerin Yenilenmesini Talep Ediyor

Zimbabve'de ana muhalefet partisi Yurttaşlar için Değişim Koalisyonu (CCC), seçimlerin yenilenmesini ve komşu ülkeler tarafından denetlenmesini talep ediyor. Parti, seçim sonuçlarını kabul etmediğini ve meşruiyetin sağlanması için seçimlerin düzgün şekilde yeniden yapılmasından başka bir alternatif kabul etmediğini ifade etti.

Zimbabve'de ana muhalefet partisi Yurttaşlar için Değişim Koalisyonu (CCC), geçen hafta düzenlenen ve Emerson Mnangagva'nın yeniden devlet başkanı seçildiği seçimlerin yenilenmesini talep ediyor.

CCC Sözcü Vekili Gift Siziba, yaptığı basın açıklamasında, seçimlerin komşu ülkeler tarafından denetlenmesi şartıyla tekrarlanması çağrısında bulundu.

Partisinin, tartışmalı seçim sonuçlarını kabul etmediğini dile getiren Siziba, meşruiyetin sağlanması için seçimlerin düzgün şekilde yeniden yapılmasından başka bir alternatif kabul etmediklerini ifade etti.

Zimbabve Seçim Komisyonu, 23-24 Ağustos'ta yapılan devlet başkanı seçiminde Mnangagva'nın oyların yüzde 52,6'sını alarak yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.

Buna göre, CCC'nin adayı Nelson Chamisa oyların yüzde 44'ünü almıştı.

Parlamento seçimlerinin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre ise ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) meclisteki 210 sandalyeden 136'sını kazanmıştı.

Ana muhalefet partisi CCC ise bu seçimlerde mecliste 73 sandalye elde etmişti. CCC'den yapılan açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz edilmişti.

Zimbabve'de polis, seçimin sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanan gruplara yönelik ülke genelinde güvenlik önlemleri aldığını açıklamıştı.