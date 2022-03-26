Zimbabve'de ana muhalefet, ara seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etti

Zimbabve'de ana muhalefet partisi Değişim için Vatandaşlar Koalisyonu (CCC), bugünkü parlamento ve yerel yönetim ara seçimlerinde sandıkta usulsüzlükler yapıldığını iddia etti.

Zimbabveli seçmenler bugünkü ara seçimlerde, 28 milletvekili ve 105 yerel meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti.

Zimbabve Ulusal Meclisi'ndeki 270 sandalyeden 89'unu elinde tutan ana muhalefet partisi CCC'nin Sözcüsü Fadzayi Mahere, yaptığı basın açıklamasında, Zimbabve Seçim Kurulu'nun (ZEC) seçimlerin adil bir ortamda ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayamadığını öne sürdü.

Mahere, ZEC'in bu başarısızlığının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, komisyonun 2023 genel seçimlerini yürütecek yetkinliğe sahip olduğundan şüphe duyduklarını aktardı.

Bazı seçim bölgelerinde CCC sandık görevlilerinin darp edildiğini ve seçmen isimleri üzerinde usulsüzlük yapıldığını tespit ettiklerini ifade eden Mahare, "Yine de vatandaşlarımız oylarını korumaya kararlı." dedi.

ZEC, ana muhalefetin bu iddialarına karşı henüz açıklamada bulunmadı.

Zimbabve Ulusal Meclisi'nde 210'u seçilmiş, 60'ı atanmış olmak üzere 270 milletvekili bulunuyor.

1980 yılından beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephe (ZANU-PF), halihazırda Ulusal Meclis'te 179 sandalyeyi elinde tutuyor.

Mecliste ayrıca muhalefet partisi Ulusal Yurtsever Cephe'nin bir milletvekili, bir de bağımsız milletvekili bulunuyor.