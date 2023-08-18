Zimbabve'de 4 Güney Afrikalı gazeteci sınır dışı edildi

Zimbabve'de devlet başkanlığı ve genel seçimlere ilişkin son hazırlıklar yapılırken, Güney Afrikalı 4 gazeteci sınır dışı edildi. Zimbabve hükümeti, ülkeye geliş amacı konusunda yanlış beyanda bulunan gazetecileri sınır dışı etti.

Zimbabve'de devlet başkanlığı ve genel seçimlere ilişkin son hazırlıklar yapılırken, Güney Afrikalı 4 gazeteci sınır dışı edildi.

Zimbabve hükümetinin sözcüsü Nick Mangwana, yaptığı açıklamada, ülkeye geliş amacı konusunda yetkililere yanlış beyan verdikleri tespit edilen 4 Güney Afrikalı gazetecinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Mangwana, seçimi takip için gelen gözlemcilerin ve gazetecilerin ülkeye girişleri sırasında akredite olmalarının zorunlu olduğunu belirterek, ülkeye geliş nedeni konusunda yetkilileri yanıltanların ilk uçakla gönderileceğini ifade etti.