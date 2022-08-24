Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı

Politika Haberleri

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri adaylık ücretlerine yapılan yüzde 2000'lik zam, resmi gazetede yayımlandı.

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri adaylık ücretlerine yapılan yüzde 2000'lik zam, resmi gazetede yayımlandı.

Buna göre, 2023 seçimlerinde devlet başkanlığı adaylarının, adaylık ücretlerinin 1000 dolardan 20 bin dolara yükseltildiği bildirildi.

Milletvekili adaylık ücretlerinin ise 50 dolardan 1000 dolara çıkarıldığı belirtildi.

Adaylık ücretlerine yapılan zam, muhalefet cephesinde geniş tepkilere neden oldu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Politika

Zimbabwe Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title