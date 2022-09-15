Zihni Çalışkan, Yaşar Dedelek ile buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 19-20 ve 21. Dönem Eskişehir Milletvekili ve eski devlet bakanı Yaşar Dedelek ile bir araya geldi.

"Eskişehir ve Eskişehirspor siyaset üstü olmalıdır"

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Çalışkan, "Eskişehir'in "yalnızca ben bilirim" diyenlerle değil, ortak akılla yönetilmesi gerekiyor. Şehrimizi seviyoruz ve şehrimiz için dertleniyoruz. Büyüklerimizle birlikte ortak paydada Eskişehir için ne yapabiliriz diye istişare ediyoruz. Bu bağlamda parti veyahut siyasi görüş gözetmiyoruz. Çünkü Eskişehir ve Eskişehirspor için siyaset üstü olmalıdır. Bu bağlamda geçmiş dönem Eskişehir Milletvekilimiz Yaşar Dedelek'i ziyaret ettik. Yerel siyaset üzerine biraz eskilerden, biraz da bugünden konuştuk. Hoş sohbeti için değerli büyüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kavgadan ziyade uzlaşmadan yana olunmalı"

Yaşar Dedelek ise Zihni Çalışkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Eskişehir İl Başkanımız Zihni Çalışkan'ın ziyaretinden çok memnuniyet duydum. Ben hayatını siyasi mücadeleler ile geçirmiş eski bir siyasetçiyim. Başkanımın bu ziyaretini çok anlamlı buluyorum. Sağ olsunlar kendileriyle Eskişehir'in ve Eskişehirspor'un geleceğinden tutun da şehrimize yapılacak yatırımlara kadar çok verimli istişarelerde bulunduk. Bundan çok memnuniyet duydum. Çünkü 3 üniversitesi bulunan öğrenci şehri kentimizin olgun insanları, yetişmiş insanları olan bir yerde siyasi partilerin kavgadan ziyade uzlaşmadan yana olmalarını hep temenni etmişimdir. Elbette siyasi görüşümüzde farklılıklar olabilir ama Eskişehir'in yatırımlarıyla ilgili özellikle de gençlerimizin sempati duyduğu, 1965'te 14 yaşında olduğum ve taraftarlığından geldiğim Eskişehirspor'u gündeme getirmemiz fevkalade faydalı olmuştur. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu diyaloglarımız diğer siyasi partilere de örnek olur. Birlikte ilk ileri adımı atan değerli başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımızın Eskişehir için yaptığı olumlu açıklamalara destek vereceğiz. Eskişehir hepimizin başka kentimiz yok." - ESKİŞEHİR