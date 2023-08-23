Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Politika