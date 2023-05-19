Zeydan Karalar: 'Ülkemizde Barış ve Huzur İklimini Yeniden Hakim Kılacağız'

Vatandaşlarla bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi koruyacak, barış ve huzur iklimini yeniden hakim kılacağız” dedi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi koruyacak, barış ve huzur iklimini yeniden hakim kılacağız" dedi.

Başkan Karalar, geride kalan hafta mesaisinin büyük bölümünü halkın içinde geçirdi. Vatandaşlarla buluşan Başkan Karalar, son olarak Yüreğir Tahsilli Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Seyhan Kocavezir Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde de bulunan Başkan Karalar, Adana Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin temsilcileriyle sohbet etti.

Metal Sanayi Sitesi'nde emekçilerle görüşen, fabrikalarda işçiler ve yöneticilerle de bir araya gelen Başkan Karalar, "Her fırsatta hemşehrilerimle bir araya geliyorum. Onların talep ve önerilerini dinleyip, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi koruyacak, barış ve huzur iklimini yeniden hakim kılacağız" diye konuştu.