Zeydan Karalar, Oyunu Kullandı: 'Siz de Gelin, Türkiye Kazansın, Sevgi Kazansın'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Karalar, tüm seçmenleri sandığa çağırarak, 'Siz de gelin, Türkiye kazansın, sevgi kazansın' dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Karalar, tüm seçmenleri sandığa çağırarak, "Siz de gelin, Türkiye kazansın, sevgi kazansın" dedi.

Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ile birlikte oyunu, Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Karalar, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Sevgili eşim Nuray Hanım'la birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oy kullanmak yarınlara umut sarkıtmak, 'bu ülke bizim' demektir. Siz de gelin, Türkiye kazansın, sevgi kazansın" dedi.