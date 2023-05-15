Zelensky, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra'da bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupalı müttefiklerine yaptığı ziyaretler kapsamında İngiltere'ye geldi. Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Londra'daki Chequers kır evinde bir araya geldi. Sunak ile görüşen Zelensky, olası bir karşı saldırıda sağlanacak askeri yardım konusunu ele aldı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Zelenskiy, savaş uçaklarının Sovyet döneminden kalma olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Batılı savaş uçakları talebinden sonra müzakerelerin nasıl gittiği sorusuna ise Zelensky, "Ukrayna için çok önemli bir konu çünkü gökyüzünü kontrol edemiyoruz" dedi. Avrupalı müttefikleri uzun zamandır savaş uçaklarını desteklemeye çağıran Zelenskiy, toplantının ardından "jet koalisyon" oluşturmak istediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'yı destekleyen ülkeler arasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Sunak, Ukraynalı pilotların eğitiminin yakın zamanda başlayacağını sözlerine ekledi.

Şubat ayında Ukraynalı pilotların F16 jetleriyle eğitileceğini duyuran İngiltere, Zelensky'nin ziyaretinden önce İngiltere hava savunma füzeleri ve uzun menzilli saldırı uçağı konusunda da Ukrayna'ya sözünü vermişti. - LONDRA