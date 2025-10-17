Zelenskiy ve Trump'tan Ukrayna İçin Barış Umudu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi. Umarım Ukrayna'da da aynı sonuca varacağız" ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri sağlanmasına ilişkin, "Tomahawklar bölgede bir tırmanışa neden olabilir. Ayrıca, bizim de onlara ihtiyacımız var. Ülkemizi savunmak için kullanacağımız silahları kolayca vermek istemiyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştireceği görüşme için Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı, Ukraynalı lideri kapıda karşıladıktan sonra iki lider, Beyaz Saray'ın Kabine Odası'na geçti. Zelenskiy ve Trump burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ukraynalı lider konuşmasının başlangıcında, "Orta Doğu'daki başarılı ateşkes için Başkan Trump'ı tebrik ediyorum. Umarım Ukrayna'da da aynı sonuca varacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün Başkan Trump ile bunun için neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız. Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump da Gazze Şeridi'ndeki İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese değinerek, "Birçok savaş sonlandırdım. Rusya- Ukrayna Savaşı'nda da barışı sağlayabilirsem bu savaş, durduracağım 9. savaş olacak. Umuyorum Ukrayna'da da yakın zamanda barışı elde edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Tomahawklara karşılık ABD'ye dron sağlayabiliriz"

Zelenskiy, basın mensuplarının ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzesi tedariğine ilişkin soruları da cevapladı. Zelenskiy, "Bir askeri hedefi vurmak istediğiniz zaman sadece füze kullanamazsınız. Biz de çok iyi dronlar üretiyoruz ve bunları ABD'ye satabiliriz. Tomahawklara karşılık ABD'ye dron sağlayabiliriz" derken, ABD Başkanı ise benzer bir soruya, "Bugün bu konuyu görüşeceğiz" dedi.

Macaristan'da beklenen Trump-Putin görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenilen görüşmeye değinerek, "Muhtemelen ikili bir görüşme olacak. Zelenskiy ve Putin birbirlerini hiç sevmiyorlar. Onları bir araya getiremeyiz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi savunmak için kullanacağımız silahları vermek istemiyoruz"

Trump, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri teçhizata değinerek, "Dron savaşları geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir artış yaşadı. İsrail için birçok dronu etkisiz hale getirdik. Ukrayna da çok iyi dronlar üretiyor" açıklamasını yaptı. Trump ayrıca Ukrayna'ya Tomahawk füzesi tedarik edilmesine ilişkin, "Tomahawklar harika silahlar ancak, bölgede bir tırmanışa neden olabilir. Ayrıca, bizim de onlara ihtiyacımız var. Ülkemizi savunmak için kullanacağımız silahları kolayca vermek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ben tanksavar füzeler vermeseydim Rusya Kiev'e kolaylıkla girebilirdi"

Trump ayrıca eski ABD Başkanı Barrack Obama ve Başkan Joe Biden'ın dış politikalarını hatırlatarak kendilerini eleştirerek, "Biden Ukrayna'ya silah değil kefen gönderdi. Ben ise onlara Javelin tanksavar füzeleri gönderdim. Ben bu füzeleri vermeseydim Putin savaşı bir haftada bitirebilirdi, Rusya Kiev'e kolaylıkla girebilirdi" açıklamasını yaptı.

"Savaşları bitiren Başkan olarak hatırlanmak istiyorum"

Trump, Norveç Nobel Komitesi'nin 10 Ekim tarihinde Nobel Barış Ödülü'nü Venezuela'daki muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya vermesine de değindi. Trump, "Kendisini tanımıyorum ama harika bir insan. Ben bunu Nobel Barış Ödülü için yapmıyorum, savaşın durmasını istiyorum çünkü her hafta birçok insan ölüyor. Nobel Barış Ödülü umurumda değil, ben savaşı bitirmek istiyorum. 'Savaşları bitiren Başkan' olarak hatırlanmak istiyorum" dedi.

"Çin ile aramız iyi, Başkan Xi ile görüşeceğim"

ABD Başkanı gazetecilerin Çin ile ABD arasındaki ilişkilere yönelik sorularını da cevapladı. Trump, "Çin'le iyi geçiniyoruz. Bence iyi bir durumdayız, birkaç hafta içinde görüşeceğiz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile aram çok iyi. Güney Kore'de bir araya geleceğiz" açıklamasını yaptı.

"İspanya NATO'ya sadık kalmadı"

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma konusunda anlaşmalarına rağmen İspanya'nın bu kararı uygulamamasına değindi. Trump, "İspanya NATO'ya sadık kalmadı. Bence İspanya'nın bir ceza alması lazım ancak bu NATO ile İspanya arasında. Belki ticari anlamda bir yaptırım söz konusu olabilir" dedi. - WASHINGTON