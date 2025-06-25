Zelenskiy ve Trump, Lahey'de Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lahey'de ABD Başkanı Donald Trump ile uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ile uzun ve önemli bir toplantı yaptım. Önemli tüm konuları ele aldık. Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ateşkesin ve gerçek barışın nasıl sağlanacağını konuştuk. Halkımızı nasıl koruyacağımızı konuştuk" ifadelerini kullandı. Zelenskiy detayların yakında açıklanacağını belirtti. - LAHEY