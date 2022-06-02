Zelenskiy: "Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 20'si Rus işgali altında" - Haberler

- Zelenskiy: "Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 20'si Rus işgali altında"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bugün itibariyle topraklarımızın yaklaşık yüzde 20'si işgalcilerin kontrolü altında" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video konferans yöntemiyle Lüksemburg Temsilciler Meclisi'ne hitap etti. Zelenskiy, "Ukrayna, 2014'ten bu yıl 24 Şubat'a kadar 14 binden fazla vatandaşını kaybetti. 1 buçuk milyondan fazla kişi, ülke içinde yerinden edilen kişiler haline geldi. O zamanki işgalin sonucu olarak Rus ordusu, Ukrayna'ya ait 43 bin kilometrekareden fazla toprakta kontrolü ele geçirdi. Bu alan, Hollanda'nın yüzölçümü kadar" ifadelerini kullandı. Çoğu Avrupa ülkesi için böyle bir savaşın çok büyük nitelikte olacağını belirten Zelenskiy, "Ancak 24 Şubat'ta Rusya, bunun için bir ölçüsü olmadığını gösterdi. Zulmünün çok daha büyük olduğunu gösterdi" dedi. Zelenskiy, "Rus birlikleri Ukrayna'da 3 bin 620 yerleşim birimine girdi. Bunlardan bin 17'si Ruslardan kurtarıldı. 2 bin 603'ü daha kurtarılacak. Bugün itibariyle topraklarımızın yaklaşık yüzde 20'si işgalcilerin kontrolünde. Neredeyse 125 bin kilometrekare. Bu, tüm Benelüks ülkelerinin (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) toplam alanından çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

"Rusya daha dün 15 farklı seyir füzesi kullandı"

Yaklaşık 300 bin kilometrekare alana mayın ve patlamamış mühimmat döşendiğini söyleyen Zelenskiy, "Yaklaşık 12 milyon Ukraynalı ülke içinde yerinden edilmiş kişiler haline geldi. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 5 milyondan fazla kişi yurt dışına gitti" bilgisini paylaştı. Zelenskiy, Ukrayna'nın her gün Rusya'nın füzeli saldırılarından zarar gördüğünü vurgulayarak, "Rusya daha dün 15 farklı seyir füzesi kullandı. 24 Şubat'tan bu yana 2 bin 478 füze kullanıldı. Bunların çoğu sivil alanlara yönelikti. Kendimizi neredeyse tüm Rus ordusuna karşı savunmak zorundayız. Tüm savaşa hazır Rus askeri birimleri, bu saldırıya katılıyor" diye konuştu.

"Rusya 30 binden fazla askerini kaybetti, ancak bu Rusya'yı durdurmuyor"

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana 30 binden fazla askerini kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, "Bu, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki 10 yıllık savaşta ölenlerin sayısından daha fazla. Rusya'nın iki Çeçen savaşındaki ölü sayısından daha fazla. Ancak bu Rusya'yı durdurmuyor. Bu devlet hala kaybetmeye ve öldürmeye, insanları öldürmeye hazır. Çünkü Rusya'da sadece bir kişi olduğumuz gibi kalmamıza izin vermek istemiyor" dedi.

Askeri destek talebini yineledi

Zelenskiy, "Rusya üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artırmalıyız. Ukrayna için daha fazla silaha ihtiyacımız var. Bu savaşta devletimizin Rusya üzerindeki üstünlüğünü sadece cesaretle, zekayla değil, aynı zamanda teknolojik olarak da sağlayacak modern silahlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak bir kez daha askeri destek talebinde bulundu. Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım getirilmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Altıncı yaptırım paketi uygulanır uygulanmaz 7. hazırlamalıyız. Savaş için çalışan tüm Rus yetkililer ve baskı için çalışan tüm Rus yargıçlar yaptırımlara tabi olmalıdır, varlıkları dondurulmalıdır" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Politika