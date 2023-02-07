Zelenskiy Türkiye'ye yardım sağlanmasına ilişkin kararı imzaladı Politika Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'ye insani yardımın sağlanmasına ilişkin kararı imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'ye insani yardımın sağlanmasına ilişkin kararı imzaladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna İnsani Yardım Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca deprem sonucu yaraların sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'ye insani yardımın sağlanmasına ilişkin kararı imzaladı. Söz konusu karar, Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayınlandı. - KİEV Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Vladimir Zelenskiy Kahramanmaraş Ukrayna Türkiye Politika Haberler

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