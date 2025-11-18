Zelenskiy, Türkiye'de Müzakereleri Yeniden Canlandıracak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'de yapacağı toplantılarda savaş müzakerelerini yeniden canlandırmak için hazırlık yaptıklarını ve savaşı sona erdirmek için çözümler geliştirdiklerini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi. - KİEV
