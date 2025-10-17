Zelenskiy: Trump, Ukrayna'da Barışı Sağlayabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi. Umuyorum Ukrayna için de barış elde edilebilecek" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika