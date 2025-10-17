Zelenskiy: Trump, Ukrayna'da Barışı Sağlayabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı bitirme şansının yüksek olduğunu belirtti. Zelenskiy, Trump'ın Orta Doğu'da sağladığı barışın örnek alınabileceğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi. Umuyorum Ukrayna için de barış elde edilebilecek" dedi. - WASHINGTON
