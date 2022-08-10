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Zelenski savaşı bitirmek için Putin'e tek şart sundu: Kırım'ı bize verin

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya-Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı" dedi.
Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün meydana gelen patlamaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Zelenskiy, ülkesindeki savaşın Kırım ile başladığını söyleyerek, "Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı" ifadelerini kullandı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün 7 kez art arda patlama sesleri duyulmuş, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Kırım Politika Haberler

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