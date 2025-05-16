Zelenskiy: Rusya'ya Sert Yaptırımlar Uygulanmalı

Zelenskiy: Rusya'ya Sert Yaptırımlar Uygulanmalı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmelerin ardından, Rusya'nın tam ve şartsız ateşkesi reddetmesi durumunda sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna gerçek barışı sağlamak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır. Eğer Ruslar tam ve şartsız bir ateşkesi ve ölümlere son vermeyi reddederse sert yaptırımlar uygulanmalıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede İstanbul'da Rusya-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantıyı ele aldıklarını belirtti. Zelenskiy, "Ukrayna gerçek barışı sağlamak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır. Dünyanın bu konuda güçlü bir duruş sergilemesi önemli. Bizim pozisyonumuz, eğer Ruslar tam ve şartsız bir ateşkesi ve ölümlere son vermeyi reddederse (Rusya'ya) sert yaptırımlar uygulanmalıdır. Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar Rusya üzerindeki baskı sürdürülmelidir. Yardım eden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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