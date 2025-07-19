Zelenskiy: Rusya ile Barış Görüşmeleri İçin Yeni Teklif

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. Gelecek hafta yeni bir görüşme teklifinin yapılacağını belirten Zelenskiy, ateşkese ulaşmak için müzakerelerin dinamiğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına gelecek hafta yapılacak yeni bir görüşme teklif ettiğini bildirdi. Müzakere dinamiği artırılmalı. Ateşkese ulaşmak için her şey yapılmalı. ve Rus tarafı kararlardan saklanmayı bırakmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Zelenskiy, "Rus tarafıyla takaslara ilişkin görüşmeler sürüyor. İstanbul'daki son görüşmede varılan anlaşmaların uygulanmasına devam ediyoruz. Şu anda ekip bir başka takas üzerinde daha çalışıyor. Ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına gelecek hafta yapılacak yeni bir görüşme teklif ettiğini bildirdi. Müzakere dinamiği artırılmalı. Ateşkese ulaşmak için her şey yapılmalı. ve Rus tarafı artık kararlardan saklanmayı bırakmalı" dedi.

Rusya ile yapılan esir takasına değinen Zelenskiy, "Esir değişimi. Çocukların geri getirilmesi. Cinayetlerin sona ermesi. Gerçekten kalıcı barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir görüşmeye ihtiyaç var. Ukrayna böyle bir görüşmeye hazır" diye konuştu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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