Zelenskiy: Rusya Ateşkes İçin Daha Meyilli görünüyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkese yaklaşımının arttığını ifade ederek, bunun arkasında baskının etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, güvenlik danışmanları düzeyinde bir toplantı önerisinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Görünen o ki Rusya artık ateşkese daha meyilli, üzerlerindeki baskı işe yarıyor. Ancak asıl önemli olan, ne bizi ne de ABD'yi aldatmamaları" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın ateşkese yakın olduğunu öne sürerek, "Görünen o ki Rusya artık ateşkese daha meyilli, üzerlerindeki baskı işe yarıyor. Ancak asıl önemli olan, ne bizi ne de ABD'yi aldatmamaları" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna tarafının ve ortaklarına güvenlik danışmanları düzeyinde yakın gelecekte bir toplantı yapmasını önerdiğini ifade ederek, "Ortak pozisyonumuzu ve görüşümüzü belirlemek için konuşmak. Bu bizim için, Ukrayna için çok önemli" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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