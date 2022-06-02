Zelenskiy: "Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" - Haberler

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Zelenskiy: "Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Zelenskiy: 'Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, " Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklamada bulundu. Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, " Rusya, hem yetişkinleri hem de çocukları zorla götürüyor. Bu, Rusya'nın en iğrenç savaş suçlarından biridir. Rusya, savaşın başından bu yana yetimhanede kalan ve ebeveynlerinden ayırdığı toplamda 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ UKRAYNA'YI UNUTTURMAK"

Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya, bu çocukları yerlerinden ediyor ve onları özellikle uzak bölgelere yerleştiriyor. Bu suç politikasının amacı sadece insanları kaçırmak değil, kaçırdığı insanlara Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönmelerine engel olmak" dedi.

Öte yandan, Zelenskiy, "İşgalcilerin saldırıları sonucu savaşından başından bu yana 689 çocuk yaralandı. Bu rakam sadece tespit edebildiklerimiz. Şu anda işgal edilen bölgelerden gelen tüm verilere henüz sahip değiliz" açıklamasında bulundu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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