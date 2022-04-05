Zelenskiy, Rus saldırılarının başlamasından bu yana 19 parlamentoya hitap etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarına hitap etti.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yanan Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili destek toplamak amacıyla Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarına hitap etti. İlk kez çevrimiçi olarak 1 Mart'ta Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Zelesnkiy, ardından İngiltere, Polonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsviçre, İsrail, İtalya, Fransa, Japonya, İsveç, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Avustralya, Romanya ve son olarak İspanya parlamentosuna hitap etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi, G7, NATO ve Doha Forum'unda konuşan Zelenskiy ayrıca, Grammy Ödülleri için düzenlenen törene video mesaj gönderdi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika