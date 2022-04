Son dakika haber: Zelenskiy: "Her Rus askerinin annesinin Bucha'da, Irpin'de, Gostomel'de öldürülen insanların cesetlerini görmesini istiyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bucha'da Rus ordusu tarafından sivil katliamlar yapıldığına dair ifadelerini tekrarlayarak, "Her Rus askerinin annesinin Bucha'da, Irpin'de, Gostomel'de öldürülen insanların cesetlerini görmesini istiyorum" dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde toplu katliamlar yaptığına dair ortaya çıkan görüntülerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'ya sert tepki gösterdi. Bucha ve diğer kentlerde sivillerin öldürüldüğünü, işkence yapıldığını ve kadınların tecavüze uğradığını ifade eden Zelenskiy, "Yüzlerce insan öldürüldü. İşkence gördü, siviller vuruldu. Sokaklarda cesetler, mayınlar. Yağmanın bilinen sonuçları. Katiller, çapulcular! Kendilerine ordu diyenler! Onlar bu yaptıklarından sonra ancak ölümü hak ederler!" dedi.

"Her Rus askerinin annesinin Bucha'da, Irpin'de, Gostomel'de öldürülen insanların cesetlerini görmesini istiyorum"

Rus askerlerinin annelerine seslenen Zelenskiy, "Her Rus askerinin annesinin Bucha'da, Irpin'de, Gostomel'de öldürülen insanların cesetlerini görmesini istiyorum. Onların suçu ne? Neden öldürüldüler? Sokakta bisikletine binen adam ne yaptı? Barışçıl şehirlerdeki sıradan insanlar ne yaptı? Kadınlar neden küpeleri kulaklarından çıkarıldıktan sonra boğuldu? Kadınlar nasıl çocukların önünde tecavüze uğrayabilir ve öldürülebilir? Ölürken bile vücutlarıyla alay edildi. Neden insanların vücutları tanklarla ezildi? Ukrayna'nın Bucha şehri Rusya'nıza ne yaptı? Bütün bunlar nasıl mümkün oldu? Rus anneler, sen çapulcu yetiştirirken aynı zamanda nasıl cellat oldular? Çocuklarınızın içinde ne olduğunu göremediniz mi? İnsani olan her şeyden mahrum olduklarını görmeden edemediniz. Vicdansızlar, kalpsizler. Kasten ve zevkle insan öldürdüler" dedi.

"Savaş suçu araştırmaları için adalet komisyonu oluşturmaya karar verdim"

Bucha kentinde yaşananlara dair özel bir komisyon oluşturulacağını aktaran Zelenskiy, "Ülkemizdeki işgalcilerin her suçunu soruşturmak ve kovuşturmak için Ukrayna'da özel bir adalet komisyonu oluşturmaya karar verdim. Bu mekanizmanın özü, ulusal ve uluslararası müfettişler, savcılar ve hakimlerden uzmanların ortak çalışmasıdır. Bu mekanizma Ukrayna halkına karşı bu korkunç savaşa ve halkımıza karşı işlenen suçlarına sebep olan ve bir şekilde bu suçlara ortak olanları adalete teslim edecektir. Dışişleri Bakanlığı, Başsavcılık, Ulusal Polis, Güvenlik Teşkilatı, İstihbarat Teşkilatı ve yetkileri dahilindeki diğer yapılar, mekanizmanın bir an önce işlemesini sağlamak için her türlü çabayı göstermelidir. Bu çalışmaya katılabilecek ve adaletin tesis edilmesine yardımcı olabilecek dünyadaki tüm vatandaşlarımızı ve Ukraynalı dostlarımızı da buna davet ediyorum" dedi. Zelenskiy, "Zaten dünya birçok savaş suçu gördü. Ancak Rus ordusunun savaş suçlarını bu tür kötülüğün dünyadaki son tezahürü olduğunu göstermek için mümkün olan her şeyi yapmanın zamanı geldi. Bu tür suçlardan suçlu bulunan herkes özel bir Cellat Defterine yazılacak, bulunup cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bucha ve diğer şehirlerdeki savaş suçları salı günü BM Güvenlik Konseyi tarafından ele alınacak"

Ülkesinde yaşananları tüm uluslararası alanlarda dünyaya duyuracaklarını belirten Zelenskiy, "Düşmanı birkaç bölgeden uzaklaştırdık. Ancak Rus birlikleri hala diğer bölgeleri kontrol altında tutuyor. İşgalciler bazı bölgelerden uzaklaştırıldıktan sonra bu yerlerden daha kötü şeyler ortaya çıkıyor. Daha fazla ölüm ve istismar. Çünkü ülkemize gelen Rus ordusunun doğasında bu var. Bunlar başka türlü yapamayan ucubeler. Böyle emir aldılar. Ukrayna'nın tüm ortakları, devletimizin geçici olarak işgal edilen topraklarında neler olduğu hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir. Rus işgali sırasında Bucha ve diğer şehirlerdeki savaş suçları da salı günü BM Güvenlik Konseyi tarafından ele alınacak. Rusya'ya karşı kesinlikle yeni bir yaptırım paketi olacak. Ama eminim ki bu yeterli değil. Daha fazla sonuca ihtiyaç var. Sadece Rusya hakkında değil, aynı zamanda bu kötülüğün topraklarımıza gelmesine gerçekten izin veren siyasi tavırlar hakkında da" dedi.

"Ukrayna'yı reddederek Rusya'yı yatıştırabileceklerini düşündüler"

Ülkesinin savunmasına destek olmayan NATO'yu eleştiren Zelenskiy, "Bugün Bükreş'teki NATO zirvesinin on dördüncü yıldönümü. O zaman Ukrayna'yı Doğu Avrupa'daki 'gri bölge'den çıkarma şansı vardı. Ukrayna'nın NATO üyesi olabileceğine dair iyimser diplomatik açıklamalara göre, 2008'de Ukrayna'yı ittifaka kabul etme konusunda gizli bir ret vardı. Bazı politikacıların Rusya'ya yönelik saçma korkuları gizlendi. Ukrayna'yı reddederek Rusya'yı yatıştırabileceklerini düşündüler. Bu yanlış hesaplamadan bu yana geçen 14 yıl içinde Ukrayna, Donbass'ta bir darbe ve sekiz yıllık savaş yaşadı. Şimdi Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü savaşta yaşam mücadelesi veriyoruz" dedi.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'i ve Fransa'nın eski Cumhurabaşkanı Nicolas Sarkozy'yi Bucha'yı ziyarete ve Rusya'ya taviz politikasının 14 yılda nelere yol açtığını görmeye davet eden Zelenskiy, "İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görmek için. Batı'yı suçlamıyoruz. Bunu halkımıza karşı yapan belirli Rus ordusu dışında kimseyi suçlamıyoruz. Ama kararsızlık hakkında konuşma hakkımız var. On dört yıl önce Rusya'nın Bükreş'teki lideri (Vladimir Putin) Batılı liderlere Ukrayna gibi bir ülke olmadığını söyledi. ve böyle bir ülkenin olduğunu kanıtlıyoruz. Oldu ve olacak. Biz dünyada güçlülerin ardında saklanmayacağız. Topraklarımıza gelen bu kötülükten kendimizi korumak için silah yardımı istemek zorunda değildik. Biz talep etmeden yine de bize gerekli tüm silahları vermek zorunda kaldılar. Çünkü başlarına gelen kötülüğün ve beraberinde neler getirdiğinin kendileri çok iyi biliyorlardı" dedi. - KİEV