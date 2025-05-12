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Zelenskiy, Putin ile Türkiye'de Görüşecek

Zelenskiy, Putin ile Türkiye'de Görüşecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'dan kalıcı ateşkes beklediğini ve Perşembe günü Türkiye'de Putin ile görüşmeyi umduğunu açıkladı. Zelenskiy, diplomasi yoluyla barışın sağlanması için hazırlıklı olduklarını vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugünden itibaren Rusya'dan tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini belirterek, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'daki müzakerelerin sürdürülmesi yönünde yaptığı teklifi değerlendirdi. Zelenskiy açıklamasında, "Diplomasi için gerekli temeli sağlayacak kadar uzun sürecek tam ve koşulsuz bir ateşkes, barışı önemli ölçüde yakınlaştırabilir. Ukrayna bunu uzun zamandır öneriyor, ortaklarımız bunu öneriyor ve tüm dünya bunu istiyor. Rusya'dan net bir yanıt bekliyoruz. Rusya her halükarda bu savaşı bitirmek zorunda kalacak. Ölümler durmalı. Ortaklarımızdan, Putin ateşkesi reddederse Rusya'ya karşı yaptırımları güçlendirmeye hazır olduklarını defalarca duyduk. Zaman gösterecek. Burada Ukrayna'da, müzakerelere girmekte kesinlikle hiçbir sorunumuz yok - her formata hazırız. Bu Perşembe, 15 Mayıs'ta Türkiye'de olacağım ve Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekliyorum. Kişisel olarak. ve umarım bu sefer Putin neden 'gelemeyeceğine' dair bahaneler aramaz. Konuşmaya, bu savaşı bitirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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