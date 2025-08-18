Zelenskiy'nin Trump ile Görüşmesi Öncesi Beyaz Saray'da Diplomatik Hareketlilik

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan birçok önemli lider, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesinde ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye yaklaşık bir saat kalırken, Beyaz Saray'da diplomatik hareketlilik yaşandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, görüşmenin yapılacağı Beyaz Saray'a geldi. Liderler, Beyaz Saray Protokol Genel Müdürü Monica Crowley ve ABD ordusu tarafından askeri törenle karşılandı.

Trump-Zelenskiy görüşmesi

Avrupalı liderlerin de katılım sağlayacağı kritik görüşmede, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçtiğimiz cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmedeki Ukrayna'nın güvenlik garantisi ve Ukrayna-Rusya arasındaki muhtemel toprak takası başlıklarının yol haritasının tartışılması bekleniyor. - WASHINGTON