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Zelenskiy: "İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılarına değinerek, "İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılarına değinerek, "İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Temmuz'u "Ukrayna Devlet Günü" olarak kutlayacaklarını açıkladı. Zelenskiy, "Sembolik ve önemli hafta yarın başlıyor. 28 Temmuz, Ukrayna Devlet Günü'nü ilk kez kutlayacağımız hafta. Böyle acımasız bir savaşın 6'ncı ayında, Donbass'taki 8 yıllık savaşın ardından her şeye rağmen kutlayacağız. Çünkü Ukraynalılar kırılamaz. Halkımızın yaşadığı onca şeyden sonra, öğrendiğimiz onca şeyden sonra Ukraynalılar bağımsızlıklarından asla vazgeçmeyecekler. Bu nedenle yavaşlamıyoruz ve 5 ay boyunca her gün olduğu gibi, düşmana mümkün olan en büyük kayıpları vermek ve Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla destek toplamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİLER BİLE KAZANACAĞIMIZI KABUL EDİYOR"

Ukrayna'nın savaşı kazanacağına Rusların bile inandığını savunan Zelenskiy, "Şimdi birliği korumak ve zafer için birlikte çalışmak hepimizin yerine getirmesi gereken en önemli ulusal görevdir. Bu nedenle, önceki nesillerin yapamadıklarını yapacağız. Bu, bağımsızlık savaşındaki savunmamız ve Avrupa'ya, AB'ye tam üyelik hareketimiz ve dünyanın en modern devletlerinden biri olma amacımız için geçerlidir. İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor. Bunu konuşmalarında, sevdikleriyle iletişime geçerken söylediklerinde duyuyoruz. Bu nedenle gevşemiyoruz. 5 ay boyunca her gün olduğu gibi, düşmana mümkün olan en büyük kayıpları vermek ve Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla destek toplamak için her şeyi yapıyoruz" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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