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Zelenskiy, G20 zirvesine davet edildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Zelenskiy, G20 zirvesine davet edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G-20 zirvesine katılmak için davet aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G-20 zirvesine katılmak için davet aldığını açıkladı.

krayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Zelenskiy, paylaşımında, "Özellikle Birleşmiş Milletler'deki açık tutumu ve (Ukrayna'nın) egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği destekler için teşekkür ederim. Gıda güvenliği konusunu görüştük. Beni G-20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" dedi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkelerin oluşturduğu G-20'nin zirvesi, sonbaharda Endonezya'da gerçekleştirilecek. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Zelenskiy, Twitter, Ukrayna, G-20, Politika, Haberler

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