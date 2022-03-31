Zelenskiy: "Erdoğan Ukrayna'nın sadık dostudur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Erdoğan'ı "Ukrayna'nın sadık dostu" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Ukrayna'nın sadık dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İstanbul'da gerçekleşen müzakerenin üst düzey olduğunu belirttim. Barışa giden yolda gelecekteki adımları değerlendirdik. Türkiye'nin ülkemize yönelik güvenliğin teminatı konusunda hazır olmasından dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı. - KİEV

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