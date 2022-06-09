Zelenskiy: "Donbass'ın kaderi Severodonetsk'te belirleniyor" - Haberler

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Zelenskiy: "Donbass'ın kaderi Severodonetsk'te belirleniyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Zelenskiy: "Donbass'ın kaderi Severodonetsk'te belirleniyor" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinerek, "Severodonetsk, Donbass'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor.

- Zelenskiy: "Donbass'ın kaderi Severodonetsk'te belirleniyor"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinerek, "Severodonetsk, Donbass'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Donbass'ın kaderi orada belirleniyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın son durumuna yönelik değerlendirmede bulundu. Zelenskiy, "10 yıl önce Donetsk'imiz güçlü ve gelişmiş bir şehirdi. Sonra Rusya geldi. Ancak kesinlikle gerçekleşecek olan Ukrayna'nın dönüşü, bu şehirler için normal bir yaşam anlamına gelecektir" dedi. Zelenskiy, "Tüm Ukraynalıların dostu olan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya, ülkemizin Avrupa perspektifini desteklemek için Avrupa ülkelerine özel bir gezi başlattığı için minnettarım. Bu Haziran ayında adaylıkla ilgili (AB üyeliği) bir karar alacağız. Tüm arkadaşlarımız, tüm diplomatlarımız şimdi bunun için eksiksiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinin merkezinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinen Zelenskiy, "Severodonetsk, Donbass'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Mevkilerimizi koruyoruz, düşmana önemli kayıplar verdiriyoruz. Bu çok şiddetli bir savaş, çok zor. Muhtemelen bu savaş boyunca en zor olanlardan biri. Donbass'ın kaderi orada belirleniyor" diyerek Severodonetsk'teki çatışmaların önemine dikkat çekti.

Zelenskiy ayrıca Ukraynalı askerlerin ödüllendirilesine yönelik kararnameler imzaladığını vurgulayarak, "285 askere, 68'i ölümünden sonra olmak üzere devlet ödülleri verildi" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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