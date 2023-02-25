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Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı

Politika Haberleri

Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıl dönümünde başkent Kiev'de gerçekleştirilen törende Ukrayna askerlerini devlet nişanıyla ödüllendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıl dönümünde başkent Kiev'de gerçekleştirilen törende Ukrayna askerlerini devlet nişanıyla ödüllendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 1 yıl geride kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki Ayasofya Manastırının önünde gerçekleştirilen törende ordu mensuplarına ve yakınlarına devlet nişanlarını takdim etti. Törende konuşma yapan Zelenskiy, şu anda ülkenin farklı yerlerinde ülke için savaşan, zaferi yaklaştıran, Ukrayna'nın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olan savaşçılara minnettar olduğunu ifade etti. Zelenskiy, "Ukrayna için savaşan herkese şunu söylemek istiyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Her birimiz sizinle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

30 dakika süren törende, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için 1 dakikalık saygı duruşu da gerçekleştirildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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