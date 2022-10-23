- Zelenskiy'den kirli bomba iddialarına tepki: "Bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın provokasyon için "kirli bomba" kullanacağı yönündeki iddiasına sert tepki göstererek, "Rusya eğer arayıp iddiaya göre...

- Zelenskiy'den kirli bomba iddialarına tepki: "Bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın provokasyon için "kirli bomba" kullanacağı yönündeki iddiasına sert tepki göstererek, "Rusya eğer arayıp iddiaya göre Ukrayna'nın hazırlıklar yaptığını söylüyorsa bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleme planı olduğu yönündeki iddiasına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sert tepki gösterdi. Ukrayna'nın düşük güçlü nükleer bombalar kullanarak Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlayacağına yönelik iddiaya cevap veren Zelenskiy, "Bu savaşta akla gelebilecek tüm pisliklerin kaynağının kim olduğunu biliyorlar. Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon tehdidiyle şantaj yapanlar kimdi? Kakhovka Hes Barajı'nı ve ünitelerini patlatarak şantaj yapan Rus ordusuydu. Fosforlu bomba, yasaklı mayınlar ve yasaklı silahlar kullanan Rusya'dır. Ukrayna her zaman iyiliğin tarafındadır" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün birçok ülkeden mevkidaşını telefonla arayarak söz konusu iddiayı dile getirmesine de tepki gösteren Zelenskiy, "Eğer biri Avrupa'da nükleer silah kullanıyorsa o da tek bir kişidir. ve bu kişi az önce Sergey Şoygu'ya arama yapmasını emretti. Rusya eğer arayıp iddiaya göre Ukrayna'nın hazırlıklar yaptığını söylüyorsa bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır. Artık dünyanın mümkün olduğunca sert tepki vermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizi ne kadar güçlü desteklerlerse, bu savaş ve muhtemel Rus tehditleri o kadar erken sona erecektir" dedi.

Şoygu, "kirli bomba" iddialarını mevkidaşları ile görüşmüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarını bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.