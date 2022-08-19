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Zelenskiy'den Erdoğan'a: "Müzakereler ve destek için minnettarım"

Zelenskiy'den Erdoğan'a: 'Müzakereler ve destek için minnettarım'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna'nın Lviv kentine giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede güvenlik, savunma, diplomasi, ekonomi ve enerji konularını ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Savaştan sonra ülkemizin yeniden inşasını görüştük. Harkov ve çevresini himaye altına almaya gönüllü olmasına minnettarım" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı inşası konusunda anlaşmaların imzalandığını dile getiren Zelenskiy, "Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım" açıklamasını yaptı. - LVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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