Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy'den ABD'nin tank desteği hakkında: "Zafere giden yolda önemli bir adım"

Politika Haberleri

Zelenskiy'den ABD'nin tank desteği hakkında: 'Zafere giden yolda önemli bir adım'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıkladığı tank desteği hakkında yaptığı açıklamada, "Zafere giden yolda önemli bir adım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıkladığı tank desteği hakkında yaptığı açıklamada, "Zafere giden yolda önemli bir adım" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya tank desteği sağlayacağını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'ya Abrams tanklarını sağlama yönündeki güçlü iradesi için teşekkür ederim. Desteği için ABD halkına minnettarız! Zafere giden yolda önemli bir adım. Bugün özgür dünya, Ukrayna'yı özgürleştirmek için daha önce hiç olmadığı kadar ortak bir amaç için birleşmiştir" dedi.

ABD, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini açıklamıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Zelenskiy Joe Biden Ukrayna Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title