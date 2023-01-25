Zelenskiy'den ABD'nin tank desteği hakkında: 'Zafere giden yolda önemli bir adım'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıkladığı tank desteği hakkında yaptığı açıklamada, "Zafere giden yolda önemli bir adım" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya tank desteği sağlayacağını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'ya Abrams tanklarını sağlama yönündeki güçlü iradesi için teşekkür ederim. Desteği için ABD halkına minnettarız! Zafere giden yolda önemli bir adım. Bugün özgür dünya, Ukrayna'yı özgürleştirmek için daha önce hiç olmadığı kadar ortak bir amaç için birleşmiştir" dedi.

ABD, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini açıklamıştı. - KİEV