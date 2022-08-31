"Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" Politika Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya'da düzenlenen Forum 2000'de yaptığı hitabında, Rus devlet medyasını hedef alarak, "Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya'da düzenlenen Forum 2000'de yaptığı hitabında, Rus devlet medyasını hedef alarak, "Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus devlet medyasını hedef aldı. Zelenskiy Çekya'da düzenlenen Forum 2000'de yaptığı hitabında, Avrupa Birliği'ne (AB) tüm Rus devlet televizyon kanallarını ve propaganda yapanları yasaklamaya çağırdı. Zelenskiy, "Tek bir Rus propaganda tüccarı AB topraklarında kalmamalı. Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" dedi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Vladimir Zelenskiy Avrupa Birliği Ukrayna Politika Güncel Haberler

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