Zelenskiy Berlin'e Sürpriz Ziyarette Bulunacak

Zelenskiy Berlin'e Sürpriz Ziyarette Bulunacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merz ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes çabaları ve Almanya'nın askeri desteği ele alınacak.

Alman basını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 28 Mayıs Çarşamba günü Almanya'nın başkenti Berlin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceğini ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geleceğini duyurdu.

Almanya Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı üst düzey ziyaret için basın akreditasyonuna ilişkin bir duyuru gerçekleştirdi. Duyuruda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Friedrich Merz'in görüşeceği isim belirtilmese de ziyarete ilişkin taslak program paylaşıldı. Duyurudan kısa bir süre sonra Alman der Spiegel dergisi, beklenen üst düzey ziyaretçinin Vladimir Zelenskiy olduğu bilgisini paylaştı.

Ukrayna ile Rusya ateşkes çabaları ana gündem

Şansölye Friedrich Merz'in, Zelenskiy ile yapacağı yüz yüze görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes çabaları bağlamındaki teknik görüşmelerin ilerletilmesine yönelik olası adımları ele almak istediği kaydedilirken Merz'in aynı zamanda Zelenskiy'e Rusya'ya yönelik baskıları arttırmayı amaçlayan yeni bir Avrupa Birliği yaptırım paketini planlandığının bilgisini vereceği ifade edildi. Görüşmelerde Almanya'nın Ukrayna'ya askeri desteğinin devamının da gündeme geleceği vurgulandı.

Friedrich Merz, göreve başladıktan birkaç gün sonra Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü. Merz, söz konusu ziyareti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte gerçekleştirmişti. Ziyaret ve sonrasında Rusya'ya 30 günlük bir ateşkes çağırısı yapılmıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, ABD'nin teklifini kabul etti! İşte anlaşmanın içeriği
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

Kıymaya eşek eti karıştıran firma, belediyeye de yemek veriyormuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine 'mahremiyet' savunması

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim konuştu! Kameralar bu yüzden sökülmüş
Erzincan tulum peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Anadolu lezzeti Avrupa'ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü

Şampiyon olur olmaz kupayı depremde ölen arkadaşlarına götürdüler
Eşinden yediği tokada 'Şaka' diyen Macron'u zora sokacak görüntü

Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak görüntü
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu

Takımdan ayrılacak iki yıldızı resmen duyurdu
Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi

Cengiz İmren'den meslektaşlarına sert çıkış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.