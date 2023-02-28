Zelenskiy: 'Bahkmut'ta durum giderek zorlaşıyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusu ile şiddetli çatışmaların sürdüğü Bakhmut kentinde durumun giderek zorlaştığını ifade etti. Zelenskiy, "Ülkemizin tüm bölgelerini Rus teröründen korumak için modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var" diyerek bir kez daha Batı'ya çağrıda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı konuşmada savaşın son durumuna değindi. Zelenskiy, "Gün, İran insansız hava araçlarının saldırısıyla başladı. Çoğu vuruldu. Ancak ne yazık ki isabet edenler de oldu. Khmelnytskyi'deki Devlet Acil Servisinin 3 çalışanı yaralandı, 2'si hayatını kaybetti. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İkinci drone saldırısı ise ilk saldırının ardından yangın söndürüldüğü sırada gerçekleştirildi. Aslında tam da bu nedenle ülkemizin tüm bölgelerini Rus teröründen korumak için modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var" diye konuştu. Zelenskiy, "Pilotlarımız, uçaksavar topçularımızla birlikte, Hava Kuvvetlerimizin tüm savaşçıları ve uzmanlarıyla birlikte harika bir iş çıkarıyorlar. Ancak ortaklarımızla ilişkilerde 'havacılık tabusu' ortadan kalktığında gökyüzünü tamamen koruyabileceğiz" dedi.

Ukrayna'nın direncinin herkesin beklentisinden daha yüksek olduğunu gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini belirten Zelenskiy, "Hükümet ve güvenlik kurumlarının temsilcileriyle birkaç görüşme yaptım. Özellikle Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasil Malyuk ile bir görüşme gerçekleştirdim. Güncel sorunları ve yakın gelecekte devleti korumak için atacağımız adımları tartıştık. Hiçbir iç tehdide fırsat vermeyeceğiz tıpkı dış tehditlere vermediğimiz gibi" şeklinde konuştu. Zelenskiy, "Elbette komutanlarımızla da sürekli iletişim halindeyim. Doğudaki, tabi ki Donetsk bölgesindeki duruma özellikle dikkat ediyoruz. Bakhmut yönünde durum gittikçe zorlaşıyor. Düşman, mevzilerimizi korumak, tutunmak ve savunma sağlamak için kullanılabilecek her şeyi sürekli olarak yok ediyor. Bakhmut bölgesini savunan savaşçılarımız gerçek kahramanlardır. Donbass'ta bu yönü ve diğer yönleri kahramanca savunan herkese ayrı ayrı minnettarım. Savaşçılarımıza yardım eden ve olabildiğince çok silaha, uzun menzilli silahlara, güçlü silahlara sahip olmasını sağlamak için her şeyi yapan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KİEV